Saint-Louis/BANGO : « le centre de formation aux métiers du gaz et du pétrole sera livré dans 18 à 24 mois » (ministre)

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat a visité, hier, le site devant abriter le centre de formation aux métiers du Gaz et du Pétrole à BANGO. « Cette institution professionnelle de dernière génération va préparer la jeunesse à des standards internationaux pour qu’ils puissent valablement participer à l’exploitation des produits gaziers et pétroliers », a déclaré Dame DIOP. Une enveloppe de 2 milliards 5 millions ont a été mobilisée, à cet effet, grâce au concours de la banque africaine de développement. À Saint-Louis, une assiette de 2 hectares a été dégagée pour la mise en place de ce centre qui, en a croire le ministre, sera livré dans 18 à 24 mois. L’institut aura une vocation sous-régionale. « Il formera des jeunes africains et notamment ceux provenant de la Mauritanie », a indiqué M. DIOP.