Saint-Louis : Adja Fatou BA apelle à la "réconciliation" de la famille socialiste (vidéo)

Dans cet entretien accordé à NdarInfo, Adja Fatou BA, membre du Haut Conseil des Collectivités territoriales apprécie les nominations d’Aminata Mbengue NDIAYE à la tête de son institution et celle d’Alioune NDOYE au ministère de la Pêche et d’Économie maritime. Évoquant le cas de Khalifa SALL, elle invite ce dernier « à revenir à la maison ». La responsable socialiste revient sur ses relations avec Ousmane Tanor DIENG en invitant ses camarades à protéger l’héritage socialiste. Elle parle enfin des contraintes qui pèsent sur la pêche à Saint-Louis. Dans cette optique, elle souligne la nécessité de surveiller la brèche en cas de forte de houle et de faciliter l’octroi des licences de pêche.