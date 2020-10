Saint-Louis : À la découverte du Centre Diapalante (vidéo)

Destiné à l’insertion par le travail des jeunes en situation difficile, le centre Diapalanté, implanté dan les locaux de l’ONG le Partenariat, permet à ses cibles de bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi personnalisé afin de favoriser leur intégration dans le monde professionnel, aussi bien au sein d’entreprises qu’en les aidant à créer leur propre activité. Avec les volets « formation insertion » et « accompagnement entrepreneurial », des métiers de l’environnement et du développement durable sont proposés aux jeunes à travers un dispositif de formation et d’insertion adapté. Aujourd’hui, l’association en charge de la mise en œuvre de cette grande initiative sociale étend son champ d’action. En plus des différents partenariats noués par les entreprises, les collectivités locales et les services déconcentrés de l’État, Diapalanté bénéficie d’un appui conséquent de l’Ambassade de France. Retour en vidéo sur les objectifs, enjeux et perspectives de ce centre inauguré en juillet 2016.