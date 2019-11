Saint-Louis : 600 logements prévus à Diougop pour les victimes de l’avancée de la mer

Le gouvernement sénégalais, appuyé par la Banque mondiale, va construire 600 logements en dur sur un site de 14 hectares au profit des victimes de l’érosion côtière et de l’avancée de la mer à Saint-Louis, a annoncé mercredi Insa Fall, point focal de l’Agence développement municipal (ADM).

Le site sera pourvu d’infrastructures "adéquates", a indiqué le responsable de l’ADM en rassurant les sinistrés recasés à Diougop, à proximité de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis



Insa Fall précise que les 600 logements seront construits grâce au fonds de 125 milliards de francs du Programme de relèvement d’urgence de la ville de Saint-Louis, financé par le gouvernement sénégalais et la Banque mondiale.



Ce programme de relogement va toucher les 10.000 personnes victimes de l’érosion côtière et de l’avancée de la mer, dans les quartiers de Goxu Mbathie, Guet-Ndar et Santhiaba. Ces populations vivent sur une zone de 3,5 kilomètres et large de 20 mètres, au bord de la mer.



Mamadou Thiam, le président du comité de gestion du site, déclare que pour les accouchements les femmes "sont obligées de se rendre vers les structures sanitaires de Ngallèle", un quartier situé près de l’UGB, ou d’autres endroits de Saint-Louis. Il a plaidé auprès des représentants de l’UNFPA et du ministère de Santé, pour que le site soit doté d’une voiture de liaison pour "faciliter l’évacuation en urgence des malades, surtout des femmes qui accouchent", compte tenu de l’enclavement de ce point d’accueil, éloigné de la route nationale n°2 (RN2).



Il souligne que les populations ont besoin d’être accompagnées, en attendant que l’Etat réalise les infrastructures de base prévues sur le site de recasement, dont un poste de santé, une école et un marché.



APS