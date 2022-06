Saint-Louis : 6 archivistes prêtent serment – vidéo

08/06/2022 07:32

Six (06) archivistes du service public ont prêté serment hier à la barre du Tribunal régional de Saint-Louis. Il s’agit d’une obligation à une obligation stipule dans la loi 2006/19 du 30 juin en son article 10. Les gardiens des archives du cabinet Gouverner, du cadastre, de l’Inspection d’Académie, de l’Inspection de l’Éducation et de Formation, de l’UFR des Lettres et Sciences humaines de l’Université Gaston ont juré de se conformer aux dispositions qu’exige leur profession. « C’est un sentiment de satisfaction que nous éprouvons à l’issue de ce cérémonial solennelle », a confié Mouhamed Lamine KANE, chef du service régional des archives de Saint-Louis. « Il s’inscrit dans le cadre de semaine internationale de la semaine internationale des archives », a-t-il rappelé.