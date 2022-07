Saint-Louis : 535.554 électeurs répartis dans 493 lieux de vote et 1162 bureaux de vote

30/07/2022 15:32

Dans la région de Saint-Louis toutes les dispositions sont prises par les autorités administratives et territoriales pour assurer un bon déroulement du scrutin de ce dimanche, jour des élections législatives du 31 juillet 2022. Ils sont au total 535 554 électeurs répartis dans 1162 bureaux de vote et 493 lieux de vote. C'est 1162 lieux de vote sont répartis dans les trois départements que sont Saint-Louis, Dagana et Podor.