Saint-Louis : 50 jeunes et femmes formés sur les métiers de l’agroalimentaire (vidéo)

15/07/2021 22:02

L’Institut de Technologie Alimentaire (ITA), partenaire de mise en œuvre du Projet d'appui au Développement des Compétences et de l'Entrepreneuriat des Jeunes (PDCEJ) forme 50 femmes et jeunes de Saint-Louis sur les procédés de transformation des produits alimentaires. Deux mois d’immersion pratique permettront à cette cohorte de 100 participants d’acquérir les aptitudes nécessaires pour développer leurs propres activités. Aujourd’hui, grâce à ce projet du Gouvernement du Sénégal, financé par la Banque Africaine pour le développement (BAD), 1000 jeunes et femmes ont été outillés dans 5 régions du pays.