Saint-Louis : 5 cas positifs au Coronavirus recensés

La région de Saint-Louis compte désormais cinq cas positifs au coronavirus, dont quatre encore sous traitement.



L’un des cas qui étaient soignés a été déclaré guéri, ce qui fait que quatre patients sont toujours sous traitement, a expliqué le chef du bureau régional pour l’éducation et l’information pour la santé, Abdourahmane Traoré.



Il a signalé les 26 émigrés revenus de France, d’Italie et du Maroc et qui étaient en confinement au centre de formation en santé, à Ngallèle, n’avaient pas le coronavirus. ‘’D’ailleurs, ils ont bénéficié d’un accompagnement de l’Etat pour un retour vers leurs domiciles respectifs’’, a-t-il indiqué dans un entretien accordé à l’APS.



Il a ajouté que sur le groupe de personnes confinées dans un hôtel de la place, seules deux font encore l’objet d’une surveillance de la part des autorités sanitaires. Mais, elles « devraient sortir dans les prochaines heures’’, a-t-il annoncé.



Il a informé que la région médicale de Saint-Louis a reçu et distribué un lot de produits désinfectants et d’équipements de protection pour les personnels médicaux, ainsi que des supports de communication composés d’affiches, de flyers et de tee-shirt.

Ces supports ont été confectionnés et convoyés par le service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIPS), a-t-il précisé.



‘’Tous les districts sont en train de mettre en œuvre des activités de renforcement de capacité des agents sur les procédures opérationnelles normalisées et toutes les catégories de personnels devraient bénéficier de ces formations pour les aider à se protéger et à protéger les populations’’, a-t-il indiqué.

Il signale que la région médicale a bénéficié cette semaine d’un appui technique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour améliorer la mise en œuvre et le suivi de son plan de riposte.



Selon lui, l’activité routinière restante concerne le suivi des contacts et la gestion des alertes par les équipes d’investigation.



