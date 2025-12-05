Saint-Louis : 480 caisses de café Touba périmé saisies, une unité démantelée à Gandiol

La Brigade régionale d’Hygiène de Saint-Louis a intercepté, jeudi dernier, un vaste lot de produits alimentaires périmés et frauduleusement reconditionnés, à la suite d’un signalement provenant de Richard-Toll. L’alerte portait sur la présence sur le marché de café Touba impropre à la consommation.





« Hier, on nous a signalé un produit qui circulait sur le marché et qui est impropre à la consommation. Ce produit, c’est le café Touba, consommé pratiquement quotidiennement par les Sénégalais », a expliqué le Capitaine Alassane Diallo, chef de la Brigade régionale d’Hygiène.





L’enquête a conduit les agents jusqu’à une unité basée à Ndiebène Gandiol, où un important stock de produits périmés continuait d’être commercialisé en toute illégalité.





Au total, 480 caisses de café Touba, 20 caisses de piment et 10 pots de pâte d’arachide d’un kilo ont été saisis, pour une valeur marchande estimée à 2 640 000 FCFA.





Selon le Capitaine Diallo, le responsable de l’unité avait tenté de masquer la fraude en modifiant la date de péremption. « Le produit était périmé depuis novembre 2025. Pour pouvoir le vendre, il a fraudé en changeant la date de péremption, la repoussant à novembre 2026. Ce n’est pas normal, c’est une fraude », a-t-il dénoncé.





Les autorités sanitaires annoncent le renforcement des opérations de contrôle dans les circuits de distribution, alors que l’enquête suit son cours pour situer les responsabilités.





M.S/NDARINFO





