Saint-Louis : 30 laveurs de voitures formés en code de conduite et citoyenneté active (vidéo)

Fin de formation pour 30 laveurs de voitures en code de conduite et citoyenneté active. Une activité menée par le conseil communal de la jeunesse dans le cadre de sa politique d’accompagnement et d’insertion au profit de cette frange de la jeunesse. L’expertise d’Auto-école Khady a été alors sollicitée. Le projet a reçu portage financier de la coopération allemande à travers la GFA consulting group. Une enveloppe de plus de 5 millions a été dégagée, à cet effet. Aida Mbaye DIENG, adjoint au maire de Saint-Louis, a salué la démarche du conseil en souhaitant l’enrôlement diligent des jeunes bénéficiaires dans le marché du travail. Adama Kane DIALLO et son équipe ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Après les laveurs de véhicules, ils veulent cibler des ménagères de Saint-Louis.