Saint-Louis : 12 décès maternels et 38 néonatals enregistrés au premier semestre 2019

La révélation a été faite par le médecin chef de la région de Saint-Louis, le docteur Seynabou NDIAYE. En effet, sur la situation de la mortalité maternelle et infantile, 12 décès maternels et 38 décès néonatals ont été enregistrés au premier semestre 2019 dans la région de Saint-Louis. Les causes sont les hémorragies post partum et la pré-éclampsie, a-t-elle dit.



« Nous allons sensibiliser les populations à travers ce que nous allons faire pour les inciter à utiliser ce numéro et sensibiliser l’antenne de l’équipe régionale pour une prise en charge rapide. C’est vrai que cela a un coût mais nous allons le mettre au volet de la prise en charge de personnes vulnérables pour palier à tout cela », a-t-elle ajouté dans un entretien accordé à nos confrères de Seneweb.



Elle s'est également exprimée sur la planification familiale avec la méthode de longue durée et la gratuité de tous ces soins dans un premier temps. « En urgence nous allons inscrire la visite de ces équipes auprès de ces populations. A Saint Louis, nous avons l’antenne régionale. Nous allons mobiliser l’antenne régionale Samu par rapport à cette localité pour leur demander d’appeler le 15 15 pour les transferts et références de nos patients », a renseigné Dr Seynabou Ndiaye.