Saint-Louis : 118 migrants interceptés. 7 corps inhumés à Sal-Sal

06/09/2023 19:54

Un patrouilleur de haute mer de la Marine nationale sénégalaise a intercepté 118 migrants irréguliers, au large de Saint-Louis. L’arrivée du patrouilleur avec les migrants était « prévue ce mercredi 06 septembre 2023, à 18 heures, à la Base navale Amiral Faye Gassama », indique la même source.



Mardi, la Marine nationale a procédé à l’arraisonnement, à 200 km des côtes sénégalaises, de deux pirogues transportant 242 candidats à l’émigration irrégulière.



Les départs de pirogues transportant des migrants clandestins vers l’Europe, notamment les Iles Canaries, se sont multipliés ces derniers mois sur les côtes sénégalaises.



Plusieurs d’entre eux ont récemment été secourus au large du Maroc et des côtes mauritaniennes. Le gouvernement sénégalais organise régulièrement des opérations de rapatriement, en particulier pour ceux parmi eux qui ont été regroupés à Dakhla, une ville marocaine.



Mi-août, une pirogue transportant 37 migrants sénégalais et un bissau-guinéen a été secourue au large des côtes cap-verdiennes après avoir dérivé pendant plusieurs jours. L’embarcation avait quitté le village de Fass Boye, dans le département de Tivaouane, près d’un mois plus tôt.



Les dépouilles des sept personnes décédées à son bord ont été finalement inhumées sur la plage de Sal-Sal en raison de l’état dans lequel se trouvaient leurs corps.



Trente-sept rescapés ont été rapatriés à Dakar par un avion de l’armée sénégalaise.



APS