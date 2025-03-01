Safar à Ndar : rues animées par berndés et khassidas

Depuis le début du mois de Safar, les fidèles musulmans, en majorité des jeunes, multiplient les actions de partage de nourriture dans les rues de Saint-Louis.



Des repas, du café Touba, des beignets et d’autres mets sont offerts quotidiennement par des dahiras et organisations de quartier, conformément à la recommandation du fondateur du mouridisme.



Les khassidas de Serigne Touba sont déclamés dans plusieurs lieux, tandis que des thiants sont organisés pour rappeler l’enseignement et l’œuvre du guide religieux, à l’approche du Magal de Touba.



