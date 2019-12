Sadio Mané gagne la Coupe du monde des clubs

L’attaquant sénégalais, Sadio Mané et son club Liverpool (élite anglaise) ont gagné la Coupe du monde des clubs ce samedi après leur victoire 1-0 à Doha (Qatar) après prolongations aux dépens du Flamengo (Brésil). L’unique but de la partie a été marqué par le brésilien Firmino à la 99-ème minute sur une passe de l’international sénégalais.



‘’Au départ de la contre-attaque, Henderson lance Mané en profondeur, couvert par Caio. Le Sénégalais pivote et joue pour Firmino, seul à l’entrée de la surface. Celui-ci évite le retour de Caio et Alves puis conclut d’un plat du pied’’, rapporte le site du quotidien sportif français, l’Equipe.



Vainqueur de la Ligue des champions 2019, Liverpool est sacré champion du monde des clubs pour la première fois de son histoire. ‘’Bousculés dans un premier temps, les Reds ont trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence grâce à Firmino dans les prolongations’’, relève le site spécialisé.



Quant à Sadio Mané, il devient le premier footballeur sénégalais à gagner cette compétition.



APS