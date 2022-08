Sadio Mané et Mazraoui refusent de brandir l’alcool

29/08/2022 12:43

Ce lundi matin, le club allemand de football, Bayern Munich, a dévoilé la traditionnelle photo annuelle dans laquelle les membres de l’équipe brandissent la bière nationale. À la surprise de tous, deux coéquipiers ont pris l’initiative de ne pas exposer l’alcool comme l’a fait les autres. Il s’agit de l’international sénégalais, Sadio Mané, et du marocain Noussair Mazaoui, deux adeptes de la religion islamique.



Les deux joueurs, en occurrence Sadio Mané, ont toujours fait preuve de profond attachement à la religion islamique. Alors qu’il était encore au Liverpool FC, Sadio Mané a demandé à Takumi Minamino de ne pas pulvériser la bouteille de champagne prévue pour la célébration.



Cette histoire s’est déroulée au cours de la saison dernière lors de la finale de la coupe Carabao, opposant les deux légendaires clubs, la Chelsea et le Liverpool. Alors que Takumi Mimanimo s’apprêtait à pulvériser une bouteille de champagne en guise de célébration de leur victoire, Sadio Mané lui a chuchoté des mots à l’oreille. Aussitôt fait, ce dernier a déposé la bouteille et fait le show sans alcool. Cette action a fait mouche sur la toile, saluant l’attachement de Sadio à ses convictions ainsi qu’à sa religion.