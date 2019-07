Sadio Mané : «Je ne vais plus tirer les penaltys»

La décision est radicale. Sadio Mané, qui a raté un penalty lors du match Ouganda-Sénégal, n’en tirera plus. "Il faut reculer pour mieux sauter. L’équipe m’a donné trois fois la chance. Et, je pense que le ratio n’est pas bon. Maintenant, je vais laisser les penaltys aux autres. En un moment donné, il faut penser à l’équipe et ne pas être égoïste", a-t-il confié, après le match, à Stades.



Mais, Sadio Mané ne lâche pas du lest et compte s’exercer dans ce domaine. "Je n’abandonne jamais. Je vais aller en club et continuer à travailler dur pour pouvoir marquer d’autres penaltys. Si on prend ses responsabilités, tout le monde peut tirer les penaltys, même le gardien de but", a-t-il déclaré. Meilleur buteur de la Can, Sadio Mané en est à son 3e raté de penalty en 5 tentatives.



SENEWEB