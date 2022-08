Sa brouille avec Mansour FAYE, les Locales à Gandon, ses relations avec Alpha Mamadou DIOP : Mme Khoudia MBAYE à cœur ouvert… (vidéo)

09/08/2022 07:51

L’ancienne mairesse de GANDON revient dans cet interview sur les péripéties de sa réconciliation avec Mansour FAYE qui l’avait combattue en soutenant une liste parallèle. Cette situation avait provoqué un choc dans son camp qui avait tiré les conséquences et travaillé en prenant toutes ses responsabilités. « Il a armé nos adversaires. Mais personne ne doit jamais pointer une arme sur moi ! Je pense être véridique et loyale et je ne fais jamais de tort à personne, sauf si je me trompe de bonne foi », dit-elle de manière ferme, avant d'ajouter qu'elle peut d'ailleurs parler au nom du plus grand nombre de son équipe.



Tirant les leçons de cet isolement et compte tenu des investitures faites, elle a tiré les conséquences de la situation. « Cependant, suite à différentes démarches qui ont acté le retour au bercail de ceux qui étaient partis et de différents appels qui ont voulu notre implication, nous avons pris acte et je pense que cela a conduit à un renversement de tendances bénéfique à notre coalition », avance la Ministre et PCA de la BHS. Elle réaffirme l'ancrage de son équipe dans le BBY et de son attachement au Président Macky SALL à qui elle exprime sa gratitude. « Depuis 2012 et jusqu’en 2022, il n’a cessé de me témoigner sa confiance », laisse entendre la responsable de la Ligue Démocratique.



Elle a réaffirmé sa disponibilité à aider son successeur Alpha Mamadou Diop à la tête de la Commune. « Dès que nous avons perdu les locales, j’avais appelé les conseillers élus sur notre liste à collaborer avec la nouvelle équipe pour le bien de la commune de Gandon. J’ai également dit ma disponibilité à collaborer avec le nouveau maire à qui je disais lors de notre passation de service que j’en étais à ma 12 ème passation », a-t-elle indiqué.