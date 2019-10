ST-LOUIS / ORDURES JETÉES PAR LES ENFANTS MINEURS : Après l’arrêt d'interdiction du maire, une commission sensibilise sur les sanctions … (photos)

Une commission d’information et de sensibilisation a été mise en place en septembre suite à l’arrêté municipal portant interdiction pour les enfants mineurs et talibés de porter et de déposer des ordures ménagères sur l’étendue du territoire municipal. Depuis, les 33 quartiers de la ville sont sillonnés pour échanger avec les maîtres coraniques, les chefs, conseils et délégués de quartiers, les Ndeyu Daara, Bajenu Gox ainsi que les Imams sur les sanctions qui les guettent en laissant les enfants servir de collecteurs de déchets.



À Pikine, une zone où le phénomène est tenace, Mamadou SAKHO, le président de la structure a présidé, mercredi, la séance en présence du conseil de quartier et de représentants d’associations de protection des enfants, de Bajenu Gox et Ndeyu Daara. La rencontre a permis de sensibiliser les marabouts sur les conséquences néfastes de ces déversements sur la propreté de la ville.



« Nous avons insisté sur les risques d’accident qu’encourent les enfants en déversant les grandes artères avec leur charge », a indiqué l’Imam SAKHO. « Nous avons invité la communauté sur l’exposition des enfants mineurs face aux maladies, car ne bénéficiant d’aucune mesure de sécurité en transportant les ordures », a-t-il ajouté.



Avec l’implication annoncée de la police dans les rejets sauvages d’ordures, les actions entreprises pour embellir le visage de la ville devront faire leur effet. L’enfant sera indemne en cas de saisine. La personne qui l’a envoyée sera verbalisée.