SONKO : "Depuis que l'affaire Petro-Tim a éclaté, certaines autorités n'osent pas aller aux États-Unis"

Le député Ousmane Sonko a fait une nouvelle révélation dans le scandale présumé autour de l'attribution des contrats d'exploitation du pétrole et du gaz sénégalais.



"Depuis que l'affaire (Petrotim) a éclaté, il y a des autorités qui n'osent pas mettre les pieds aux États-Unis", a-t-il fait savoir lors de sa conférence de presse. "Elles ont peur d'être appréhendées. Vous voyez le cas Cheikh Tidiane Gadio", a ajouté Ousmane Sonko. Qui dit "n'avoir plus de qualificatifs pour les qualifier".



Ousmane Sonko a par ailleurs appelé ses militants à prendre part à la marche de la plateforme" Aar Linu bokk", prévue ce vendredi 21 juin, sur le boulevard Général De Gaulle à Dakar.



Renégociation totale de tous les contrats



Le président du parti Pastef/ Les Patriotes, Ousmane Sonko demande la renégociation « totale, entière et complète » de tous les contrats signés dans le domaine des ressources naturelles et minières.



« Les exigences, c’est de mettre la pression sur l’ensemble de ces entreprises, mais l’exigence fondamentale, pour le peuple sénégalais, pour tous ceux qui veulent se battre, c’est la renégociation totale, entière et complète de l’ensemble des contrats qui ont été signés dans le domaine du pétrole, du gaz, du fer, de l’or, des ressources halieutiques et du zircon », a déclaré Ousmane Sonko. Qui pense que cela pourra nous permettre de multiplier le budget de l’Etat du Sénégal du simple au quintuple en moins de 5 ans.



« S’ils pensent que le Sénégal sera le Congo, le Gabon ou je ne sais quel autre pays, ils se trompent et nous ne l’accepterons pas. Les ressources naturelles du pays profiteront d’abord au peuple sénégalais parce qu’on n’en a plus besoin qu’eux-mêmes », a-t-il ajouté.



SENEWEB