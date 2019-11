SINISTRÉS DE LA LANGUE DE BARBARIE : Un retour de l’enfer vers la vie (vidéo)

Recasés provisoirement à Khar Yalla et au Camp Gazeille dans des conditions dégradantes, les 42 familles issues de la Langue de Barbarie (Guet Ndar, Santhiaba et Gokhou Mbathie) entrevoient aujourd’hui le bout du tunnel. Elles ont été relogées à Djougob (Commune de Gandon), dans des unités mobiles d’habitation, dans le cadre du Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP) mis en œuvre par l’Agence de développement municipal (ADM). En attendant d’être réinstallées définitivement dans des logements construits dans un espace entièrement viabilisé, disposant des Voiries et réseaux divers (VRD) et des infrastructures sociales de base. Publireportage ...