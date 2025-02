SERRP : Des kits scolaires offerts aux élèves sinistrés de la Langue de Barbarie

08/02/2025 16:05

Des lots des fournitures scolaires ont été distribués hier vendredi aux élèves résidant sur la bande des 20 mètres de la Langue de Barbarie, en attente de relogement sur le site de Diougob. Cet appui, d'une valeur de 6 millions FCFA, a été mené par le Cabinet Malick Sow et Associés (MSA) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP).



"Cette action s'inscrit dans une démarche plus large qui vise à soutenir les populations vulnérables de la Langue de Barbarie. Elle permettra aux bénéficiaires de mener leur socialité correctement ", a déclaré Idrissa NDIAYE, socio-économiste au sein de cette structure, lors de la remise des kits.



Les fournitures scolaires, qui comprennent des cahiers, des stylos, des crayons et d'autres matériaux essentiels, sont destinées à faciliter la scolarisation des enfants touchés par l’érosion côtière.



Le président du conseil de quartier, Thierno DIOP, a encouragé les enfants à préserver et à prendre soin de ce matériel, tout en rendant hommage à l'initiative du Cabinet MSA pour son geste « de haute portée solidaire ».