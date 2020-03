SERRP : Ces 3 bénéficiares sont invités à se rapprocher de la Préfecture de Saint-Louis (communiqué)



Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP), l’Agence de Développement municipal (ADM) et le comité ad hoc dirigé par le Préfet ont procédé, au mois de janvier, à la remise de chèques en guise de compensation de pertes de biens (Maisons, Fondations, Terrains nus) recensées à Diougop. Cette activité s’inscrit dans la préparation du site de relogement définitif destiné aux populations de la Langue de Barbarie.



Toutefois, 3 personnes recensées en 2018 sont toujours injoignables.



" Il s’agit de Marème DIOP, Adama FALLA et Ousmane KANE . Ces personnes peuvent toujours se rapprocher de la Préfecture de Saint Louis, de la structure facilitatrice/MSA sise à la cité Vauvert, de l’équipe SERRP établie à l’ARD de Saint Louis ou de la Commission Locale de Gestion des Plaintes de Diougop", renseigne un communiqué de l'Agence de Développement municipal (ADM).



" Nous demandons aussi aux auditeurs de faire passer le message autour d’eux pour aider à identifier ces personnes dans les meilleurs délais", indique le texte.



NDARINFO.COM