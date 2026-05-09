SERRP : 16,5 milliards de FCFA d'ouvrages inaugurés; 7 000 sinistrés retrouvent un toit à Diougop.

09/05/2026

Le Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Monsieur Moussa Bala Fofana, a procédé samedi à l'inauguration d'un ensemble d'ouvrages socio-collectifs majeurs sur le site de Diougop, dans la commune de Gandon.





Réalisées dans le cadre du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience (SERRP), ces infrastructures, d'un montant global de 16 milliards 500 millions de FCFA, visent à offrir une vie digne et sécurisée aux familles déplacées de la Langue de Barbarie, durement touchées par l'érosion côtière.







Accompagné du Directeur Général de l’Agence de Développement Municipal (ADM), le Dr. Mamouth Diop, le ministre a livré des réalisations concrètes qui changent déjà le quotidien des populations. Sur un site aménagé de 14 hectares, un programme de 305 logements sociaux a été réceptionné, permettant le relogement définitif de 7 000 personnes. En complément de cet habitat décent, un poste de santé moderne de 1 700 m² et un marché structuré comprenant 12 boutiques et 28 cantines ont été ouverts pour garantir l'accès aux soins et dynamiser l'économie locale du nouveau quartier.



Lors de son allocution, Moussa Bala Fofana a magnifié la synergie entre les municipalités de Saint-Louis et Gandon, tout en soulignant la responsabilité du nouveau régime dans le suivi des projets structurants. « Notre devoir c'est de restructurer, d'accélérer, et de faire en sorte que ce projet puisse aboutir à bon port », a-t-il déclaré. Le ministre a insisté sur le fait que chaque franc de la dette contractée au nom du peuple sénégalais doit se traduire par des infrastructures de qualité sur le terrain, évitant ainsi les erreurs de gestion du passé.





Au-delà de l'inauguration, le ministre a annoncé que le SERRP sert désormais de « cas d’école » pour le futur Programme National de Renouveau Urbain et d'Habitat Souverain. En confiant les marchés à des entreprises sénégalaises, l'État s'engage dans une stratégie de montée en puissance du savoir-faire local.





À terme, le projet prévoit le relogement de 15 000 personnes, intégrant des écoles, des lieux de culte et des plans d'urbanisme directeurs pour faire de Saint-Louis un modèle africain de résilience face aux changements climatiques.



