SERIGNE MOUNTKHA BASSIROU MBACKÉ, UNE VIE DÉDIÉE À CHEIKH AHMADOU BAMBA

Charisme, humanité…Personnalité… Serigne Mountakha Bassirou Mbacké chérit les plus belles vertus. Le Khalife général des Mourides est un homme d’exception, dévoué aux causes justes, à l’humain et à sa mission ; celle-là dédiée à son illustre ascendant, Cheikh Ahmadou Bamba.