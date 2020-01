SÉNÉGAL PROPRE : Cheikh Oumar HANN invite le mouvement associatif à s’engager (vidéo)

Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a exhorté les structures sportives et culturelles locales à soutenir le programme national « zéro déchet », lancé par le président Macky SALL. Cheikh Oumar ANNE qui présidait, dimanche, les phases régionales de l’ORCAV de Saint-Louis dont il est le parrain a soutenu que la contribution du mouvement associatif permettra de renforcer davantage cette dynamique citoyenne.



Le maire de NDIOUM a par ailleurs insisté sur la nécessité pour parents d’initier leurs familles sur les bases de la propreté. La gestion des ordures étant une compétence transférée, le ministre évoque le manque de moyens des collectivités pour une meilleure prise en charge de cette problématique. Il indique, toutefois, que des discussions sont en cours pour soutenir la dotation en logistique.



Le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) a saisi l’occasion pour magnifier les efforts consentis par le Gouvernement dans le financement des porteurs de projets et l’employabilité des jeunes à travers des programmes, dont la Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide (DER). Il annonce dans ce sens que des interventions structurantes seront menées par cette direction au profit de la zone nord.



>>> Suivez sa réaction ...