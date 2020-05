SAINT-LOUIS – REPRISE DES COURS LE 2 JUIN PROCHAIN : «C’est prématuré», selon les chercheurs du CREFSUGB

Le Laboratoire Centre de Recherche en Éducation, Formation et Sport (CREFS) de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a fait part avant-hier, mardi 26 mai, de sa position par rapport à la réouverture des classes d’examen prévue le 2 juin prochain. Ses membres pensent qu’il est un peu prématuré pour le gouvernement de reprendre les cours. Ces chercheurs écartent toutefois toute idée d’année blanche mais estiment que l’Etat pouvait attendre jusqu’en septembre pour rouvrir toutes les classes. Ils regrettent cependant que l’éducation physique ait été amputée des programmes, dans cette reprise des cours.