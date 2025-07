SAINT-LOUIS – Digue de Pikine : les populations dénoncent la qualité des travaux de voirie

Les habitants de Pikine, dans la commune de Saint-Louis, s’insurgent contre les travaux de voirie en cours sur la digue du quartier. Lancés en 2023 dans le cadre d’une convention entre le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) et la municipalité, ces travaux sont aujourd’hui pointés du doigt pour leur mauvaise exécution.



Selon les populations, les ouvrages réalisés ne respectent pas les normes de sécurité et présentent déjà des défaillances, provoquant plusieurs accidents ces dernières semaines. Face à cette situation, les riverains appellent à un audit technique immédiat et exigent des autorités locales et nationales qu’elles prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers.



« Ce que nous voyons sur le terrain ne correspond pas aux attentes. Il y a un réel danger pour les piétons, les conducteurs de motos et de véhicules », déplore un porte-parole du collectif des habitants.



Déterminés à faire entendre leur voix, les résidents de Pikine promettent de poursuivre leur mobilisation jusqu’à ce que des réponses concrètes soient apportées. Ils réclament notamment la transparence sur le budget alloué, les entreprises attributaires et les responsabilités des services techniques impliqués.