SAED - Élaboration d’outils de sécurisation du foncier : l’AFD, un partenaire de taille(vidéo)

Dans l’élaboration d’outils de sécurisation et de gouvernance du foncier rural, la Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) a obtenu le précieux concours de l’Agence Française de Développement (AFD). De la mise en place du PACR, de l’AIDEP, de l’ASAMM et de l’APEFAM, etc., cette coopération dynamique qui s’est renforcée au fil des années, a permis de délimiter les aménagements agricoles et de sécuriser les autres usages et de clarifier les attributions dans la vallée du fleuve Sénégal. « Ces outils ont fait la preuve de leur efficacité. Ils ont été testés, expérimentés. Ils ont respecté les cadres de loi et ont fait évoluer la règlementation », soutient Alexia Hoffman. Prenant part à l’atelier de sécurisation et de gouvernance foncière, la responsable de Projets de développement rural de l’AFD plaide pour l’appropriation de ces dispositifs par les collectivités locales.