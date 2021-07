Rwanda: Un ancien ministre condamné à 30 ans de prison, purgera sa peine au Senegal

23/07/2021 07:20

L’ancien ministre rwandais Augustin Ngirabatware, condamné à 30 ans de prison pour son rôle dans le génocide au Rwanda en 1994, purgera le restant de sa peine au Sénégal, a indiqué mercredi la justice internationale.