Rugby : Un jeune de Saint-Louis Rugby Club (SLRC) signe en France

Madiagne FALL va désormais évoluer sous les couleurs du Club de Rugby de Balagne dans le cadre du programme « jeune professionnel » de l’’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). L’international Sénégalais des U20 va signer un contrat de huit mois renouvelables et va bénéficier d’une expérience de travail en France (montée en compétence métier), doublée d’une expérience dans le rugby (amélioration des performances rugbystiques).



Il va rejoindre ses nouveaux coéquipiers le vendredi le 24 janvier 2020. Joueurs des Phacochères de Saint Louis depuis 2016, Madiagne FALL a disputé la derrière Coupe d’Afrique des Nations des U20 au Kenya.



En effet, Le dispositif « jeune professionnel » vise à permettre aux jeunes d’acquérir des compétences à l’étranger. L’objectif visé par cette mobilité internationale est également d’approfondir les connaissances professionnelles, sportives, linguistiques et culturelles des jeunes qui bénéficieront de cette formation.