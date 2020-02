Rosso : l’auteur du viol et meurtre de la fille de 3 ans arrêté

Les éléments de la brigade de police relevant de la direction régionale de sûreté urbaine de Rosso ont arrêté, l’auteur du viol et du meurtre de la fille âgée de 3 ans, le mercredi 12 février, dans l’après-midi, selon les informations.



L’arrestation est intervenue, le même jour et moins de 3 heures, après l’exploitation de renseignements au sujet du suspect qui est un repris de justice du fait qu’il a été arrêté et déféré dans le passé pour son inculpation dans plusieurs dossiers, nous renseignent des sources.



Et les sources précitées ont confié à notre correspondant que l’auteur des faits est connu par les habitants du quartier N'Diourbel-Extension, situé non loin du palais du justice.



Le mis en cause a été conduit au siège de la sûreté régionale où une enquête a été ouverte sur les faits qui lui sont reprochés. Et il a fallu quatre heures d’interrogatoire pour qu’il reconnait les faits qui lui sont reprochés.



Du coup, une procédure sera instruite à son encontre, en vertu de laquelle il sera présenté devant la justice dans les prochains jours.



R.Fall à Rosso