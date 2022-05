Rosso : grogne des transporteurs étrangers pour imposition de taxes illégales

Dix camions gros porteurs transportant de la marchandise en provenance du Sénégal et de la Gambie ont été sommés, samedi, de verser à l’Autorité de régulation du transport à Rosso chacun une taxe de 8000 MRU.



Les camionneurs ont déclaré qu’il s’agit de la marchandise pour des commerçants mauritaniens et qui doit être débarquée dans la cour des douanes de la ville.



« La taxe est imposée parce que le camion a parcouru le trajet entre le débarcadère et la cour des douanes ».



Cette situation a d’ailleurs suscité le mécontentement dans les rangs de certains commerçants mauritaniens à Rosso dont l’un a payé le montant pour les camion puissent repartir afin d’amener le reste de sa marchandise. Il avait mobilisé des camions depuis le Sénégal voisin pour l’acheminement de sa marchandise.



Et la source de préciser que les commerçants demandent aux autorités de revoir cette situation qui risque de détériorer les relations d'une part et d'avoir un impact négatif sur le pouvoir d’achat du citoyen d'autre part. "Comment voulez-vous que le commerçant cède sa marchandise à bas prix alors qu'il va payer les frais de dédouanement et ces taxes aussi exhorbitantes et anormales", s'interroge un commerçant.



De l’avis des observateurs, les taxes imposées et sont illégales et ces genres de pratiques risquent d’avoir des impacts graves sur les populations et pourront touchées les relations entre la Mauritanie et les pays voisins.





Future Afrique