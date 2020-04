Rosso-Sénégal : Des mauritaniens bloqués à la frontière protestent contre la détention de six d’entre eux

Les Mauritaniens coincés dans la ville Rosso-Sénégal ont organisé mercredi 22 avril 2020 une manifestation pour exiger la libération de six d’entre eux, qui sont détenus par la police sénégalaise.



Les manifestants ont exigé la libération immédiate de leurs collègues, détenus par la police dans la ville de Dagana depuis près de trois jours.



Les personnes bloquées insistent également pour empêcher les troupeaux de chameaux venant du Sénégal de pénétrer en terre mauritanienne, soulignant leur droit de traverser vers leur pays, si les chameaux et leurs bergers en sont autorisés.



Il importe de rappeler que la gendarmerie et la marine ont renvoyé six Mauritaniens qui s’étaient infiltrés depuis la frontière sud, dont deux, pourtant, se sont rendus d’eux-mêmes, à la gendarmerie.



Des sources d’Al-akhbar.info confirment que la sécurité sénégalaise a informé ses détenus mauritaniens, qu’elle ne les libérera que s’ils dénoncent les piroguiers qui les ont aidé à traverser le fleuve vers la Mauritanie.



Source : https://alakhbar.info/?q=node/24863



Traduit par adrar.info