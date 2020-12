Rosso : Arrestation d’un ressortissant sénégalais et saisie d’une importante quantité de bière

Les services de la douane en position au débarcadère de Rosso, au sud du pays, ont réussi, ce dimanche 13 décembre 2020, aux alentours de 16 heures, à faire échouer une tentative d’introduction d'une importante quantité de bouteilles et de 68 canettes de différentes sortes de bière.



La cargaison était dissimulée soigneusement dans la malle arrière et autres parties d'une voiture conduite par un ressortissant sénégalais en route pour Nouakchott.



Selon notre correspondant dans la capitale régionale du Trarza, la quantité de bière a été saisie et le conducteur du véhicule conduit au commissariat de police pour les besoins de l’enquête avant qu’il ne soit déféré devant les autorités judiciaires.