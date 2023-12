Ross-Béthio : vives contestations sur la gestion du maire

Des habitants de la Commune de Ross-Bethio ne digèrent plus les sorties médiatiques répétées du maire sur fond politique. Une "communication personnifiée" qui, pour ces derniers " ne colle pas" avec la réalité. " Ross-Bethio est délaissé. C'est comme si nous n'avions pas de maire. Une simple visite guidée pourrait faire constater du visage hideux de notre localité", peste un des habitants de la localité lors d'un point de presse tenu hier. " Si le maire tient à contester la vérité, il n'a qu'à filmer l'état actuel des rues et ruelles ", a-t-il ajouté.



En a croire ces responsables, des secteurs tels que l'éducation, le sport, le cadre de vie et l'accès à l'eau potable éprouvent de réelles difficultés du fait de l'incompétence du premier magistrat.



Prêts à démonter toute future " déformation" de l'édile, ils l'invitent " à revenir à la raison" et " à mettre l'amélioration des conditions de vie des populations au centre de ses préoccupations". Il l'exhorte à, par ailleurs, s'inspirer de la posture de son processeur Amadou Bécaye DIOP.