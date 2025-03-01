Ross Béthio : les riziers alertent sur la mévente du riz local transformé

Les producteurs de riz du Sénégal ont tenu un point de presse ce mercredi à Ross Béthio pour alerter sur les difficultés liées à la mévente du riz local après transformation, malgré une bonne campagne de production.



« Nous voulons remercier le ministre de l’Agriculture, Mabouba Diagne. Nous avons eu de bons rendements, le paddy est de bonne qualité, mais malheureusement, après la transformation, nous faisons face à un problème de mévente », a déclaré Talla Sady, producteur à Kébémer.



Il a appelé les autorités à impliquer le ministère du Commerce dans la régulation du marché et à collaborer avec les importateurs pour écouler la production locale, notamment par l’octroi du Document d’importation de produits agricoles (DIPA).



Parmi les solutions proposées, Talla Sady suggère également des appels d’offres destinés aux prisons, camps militaires et autres structures publiques afin d’absorber une partie de la production locale.



La secrétaire générale de l’Association nationale des riziers du Sénégal, Marie Rassoul Niang, a pour sa part souligné les impacts négatifs que la mévente pourrait provoquer sur l’ensemble de la chaîne de valeur, touchant aussi bien les producteurs que les transformateurs.



« Il est urgent que le ministre du Commerce prenne les mesures idoines pour éviter un risque économique et social plus large », a-t-elle insisté.



Les riziers ont aussi déploré le retard dans le paiement des subventions de l’année dernière, qui, selon eux, place de nombreux producteurs dans une situation financière critique à l'approche de la prochaine campagne.





