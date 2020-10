Ross-Béthio : les producteurs exigent la dissolution du comité de la Grande Digue/Tellel (vidéo)

Les riziers des périmètres de la de Grande Digue/Tellel ont tenu, samedi, une mobilisation, à Ross-Béthio pour tirer les leçons de la campagne contre-saison-chaude sortante et dégager des perspectives. Après, deux campagnes marquées une inertie et un risque de crise alimentaire, les paysans ont décidé leurs manches. « Des résultats probants ont été enregistrés », laissent-ils entendre. Un collectif a été créé dans pour déférer les énergies. Cette nouvelle dynamique exige la dissolution de l’ancien comité qui portait la voix des producteurs. Les riziers décèlent des irrégularités de la part de cette structure au niveau de la gestion de la mécanisation et de l’accès au financement.