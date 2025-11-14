Riz local : un accord signé pour fixer le prix du kilogramme à 350 francs CFA

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec les acteurs de la filière rizicole et les organisations de commerçants, fixant le prix ex-usine du riz blanc sénégalais à 350 francs CFA le kilogramme.





L’accord, conclu le mercredi 12 novembre, vise à encourager la consommation du riz local et à renforcer le soutien aux producteurs nationaux, indique le ministère dans un communiqué. Il s’agit, selon la même source, d’une mesure stratégique pour assurer une rémunération juste aux producteurs tout en promouvant une dynamique de consommation locale durable.





Dans ce cadre, les commerçants se sont engagés à acquérir la totalité des volumes disponibles sur les sites de production. Un mécanisme d’indexation des importations sur les achats de riz sénégalais a également été instauré pour favoriser l’approvisionnement du marché en riz local.





Le ministère a par ailleurs annoncé la suspension provisoire des DIPA (Déclaration d’importation de produits alimentaires), en attendant l’écoulement des stocks locaux et une évaluation complète de la production disponible.





Pour accompagner cette dynamique, une vaste campagne de communication et de promotion du riz sénégalais sera lancée sous la supervision du ministère, avec pour objectif de valoriser la production locale et sensibiliser les consommateurs sur ses atouts nutritionnels et économiques.





Un cadre de suivi interministériel, réunissant les ministères du Commerce et de l’Agriculture, a été mis en place pour assurer la mise en œuvre rigoureuse et l’évaluation continue de cet accord.





Le ministère se félicite de cette avancée et appelle tous les acteurs concernés à œuvrer ensemble pour garantir le succès de cette initiative en faveur de la souveraineté alimentaire du Sénégal.



