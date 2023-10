Riyad suspend ses discussions avec Israël et condamne le bombardement de "civils sans défense"

14/10/2023 13:15

Alors que la guerre fait rage entre Israël et le Hamas palestinien, une source proche du gouvernement saoudien a confié à l'AFP samedi matin que Riyad avait décidé de suspendre les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël.