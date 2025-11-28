Riyad : Le Sénégal primé aux Gourmand Awards pour un hommage au Ceebu jën

28/11/2025

Lors du prestigieux Gourmand Awards, organisés dans le cadre du Saudi Feast Food Festival à Riyad, l’ouvrage Ceebu Jën – Un Patrimoine bien Sénégalais, signé par Fatima Fall Niang et Alpha Amadou Sy, et publié chez L’Harmattan Sénégal, a été couronné du titre BEST OF THE BEST SENEGAL in the World.





Cette reconnaissance mondiale célèbre un travail remarquable qui met en lumière le ceebu jën, plat emblématique du Sénégal, aujourd’hui inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.





Lors de la cérémonie, Édouard Cointreau, fondateur des Gourmand Awards, a salué l’ouvrage en ces termes : « Merci à Fatima Fall Niang et Alpha Amadou Sy pour cet hommage puissant au ceebu jën, emblème culinaire et culturel du Sénégal. Par une recherche rigoureuse et un profond attachement au patrimoine, vous avez révélé l’histoire riche d’un plat né à Saint-Louis, devenu aujourd’hui un symbole d’identité nationale, de transmission générationnelle et de gastrodiplomatie. »





Créés en 1995, les Gourmand Awards sont le seul concours international dédié aux publications culinaires, réunissant chaque année des participants issus de plus de 200 pays. L’événement est reconnu pour son engagement à faire dialoguer cultures, diplomatie et gastronomie.





Cette édition 2025 a réuni à Riyad des invités venus de 96 pays, confirmant l’Arabie Saoudite comme une nouvelle destination phare de la culture gastronomique mondiale.



M.S/NDARINFO





