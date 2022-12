Risque de pluies hors-saison : Les éleveurs plus inquiets que les agriculteurs

30/12/2022 08:20

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a lancé, mardi 27 décembre 2022, une alerte de pluies hors-saison accompagnées d’une forte baisse des températures entre mercredi 28 et vendredi 30 décembre 2022. Suite au bulletin météo spécial de l’ANACIM faisant état d’une prévision de descente d’air froid pouvant entrainer des coups de fraîcheur et des pluies faibles, le ministère de l’Élevage et des Productions animales a appelé tous les éleveurs, et surtout ceux de l’élevage extensif, à prendre toutes les dispositions pour sécuriser le bétail durant la période en cause.



Si l’on se fie à l’ANACIM, toutes les parties du pays sont concernées par ces phénomènes météorologiques. Mais si le risque est faible à Dakar, Saint-Louis, Louga et Kédougou, il est élevé en Casamance, au Centre (Thiès, Fatick, Diourbel, Kaolack, Kaffrine et Tambacounda) et dans le Nord-Est (Matam, Podor et Linguère).



Ces changements de température et précipitations annoncés risquent d’être fatals pour l’élevage et l’agriculture. Le cas échéant, les éleveurs souffriraient davantage que les agriculteurs. « Heureusement que les paysans ont déjà terminé la phase des récoltes. Toutes les productions sont bien protégées », a confié le président de Forces paysannes, Aliou Dia.



Concernant le secteur de l’élevage, le préjudice serait plus important, a regretté M. Dia. Selon lui, « les foins d’arachide et tout ce qui devrait servir de nourriture de bétail sont exposés. Ces pluies vont causer des dégâts parce que les paysans n’auront pas la possibilité de mettre sous protection le foin et l’aliment de bétail ».



« L’autre aspect très négatif pour le bétail c’est que nous n’avons pas assez d’herbe cette année. Le tapis herbacé est médiocre. Ces pluies risquent de porter préjudice au bétail parce que le peu d’herbe que nous avons va pourrir et le cheptel aura encore des difficultés pour paître », a renchéri le leader de Forces paysannes.



Pour sa part, Aliou Dembourou Sow, président d’une organisation d’éleveurs estime que la situation est d’autant plus difficile pour les éleveurs qu’ils n’ont aucun moyen de protéger leurs bêtes des intempéries. « Il est difficile de maintenir dans un endroit un cheptel de plusieurs centaines voire des milliers de têtes, qui est obligé d’aller chercher les prairies pour se nourrir. Les pluies hors-saison accompagnées de vents causent d’énormes désagréments aux animaux. S’ils n’en meurent pas sur le coup, ils en meurent à long terme du fait des dégâts que causent ces pluies sur le tapis herbacé qui risque de pourrir », s’est-il inquiété.



Rappelons que les 8, 9 et 10 janvier 2002, des pluies hors saison, combinées à la chute importante de la température dans les régions de Saint-Louis et Louga, avaient causé la mort de 500 à 600 000 têtes de bétail.



Moctar FICOU / VivAfrik