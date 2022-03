Risque d'enlisement financier d'Air Sénégal

08/03/2022 08:45

La situation financière de Air Sénégal est catastrophique. Outre ses retards et a compagnie nationale. Outre les retards, le problème de personnel navigant, la médiocrité du personnel naviguant, la compagnie nationale est au bord du gouffre financier.



Air Sénégal est lourdement endettée et doit 22 milliards Fcfa à l’Aibd, 2ASet L’AS. Plus de la moitié de la dette est dû à l’Aibd Sa chargée de recouvrer auprès des compagnies aériennes la redevance de développement des infrastructures aéroportuaires (RDIA). Elle doit également à Aibd Sa 13 milliards FCFA.



A signaler que Air Sénégal enregistrerait les pires performances en termes de ponctualité. En réalité, la compagnie aérienne Air Sénégal SA fait du retard à l’allumage et vole tout droit vers une descente aux enfers.













Nonobstant les efforts colossaux consentis par l’Etat, un engouement énorme suscité auprès des voyageurs sénégalais, la compagnie nationale Air Sénégal risque tout simplement de mettre la clé sous le paillasson.