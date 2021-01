Rien, toujours rien, six ans plus tard. Par Abdoulaye NIAYE, conseiller municipal

Revoilà Monsieur le maire de Saint-Louis qui en cette fin d’année s’emploie péniblement à nous faire un bilan. Une sortie laborieuse et chaotique, car comme disait l’autre : « de ce qui n’est pas, rien ne peut se dire » !

À l’entendre, le saint-louisien lambda ne savait plus s’il avait affaire au maire ou au ministre de la République qui égrenait les faméliques réalisations du gouvernement dans la commune. Tout y était ! Amalgames savamment entretenus, non-dits coupables et promesses pompeuses qui en disent long sur la longue et profonde apnée municipale.