Richard Toll : polémique autour du versement d’une patente annuelle d’un milliard de la CSS à la mairie

Le torchon brûle entre la mairie de la Richard Toll et la compagnie sucrière sénégalaise (CSS), établie dans cette commune. Des passes d’armes ont opposé les deux parties exacerbées par une sortie du directeur des ressources humaines de la boîte, Louis Lamotte, qui a invité les populations de Richard Toll à demander à la mairie, où passe le plus d’un milliard FCFA que la CSS verse annuellement à l’institution.