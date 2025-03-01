Richard-Toll : deux blessés après une attaque armée contre l’usine Dolima

Un commando armé a attaqué dans la nuit de samedi à dimanche l’usine Dolima, située sur le site de Thiabakh à Richard-Toll, semant la panique et provoquant d’importants dégâts matériels.



Les assaillants, encagoulés et lourdement armés, ont méthodiquement fouillé plusieurs bureaux stratégiques, dont ceux de la collecte de lait, de la direction industrielle et de la maintenance informatique.



Deux employés, identifiés comme D. Diagne et A. Sy, ont été blessés lors de l’assaut, qui a laissé l’usine sens dessus dessous. Des machines déplacées, meubles éventrés, documents éparpillés.



L’attaque a plongé le site, symbole de production et d’organisation, dans un climat de désolation et de peur.



Avec Libération



