Richard-Toll : Un étudiant tué et un autre grièvement blessé dans une agression

21/11/2025

Un étudiant a perdu la vie et un autre a été grièvement blessé après une agression survenue dans la nuit de jeudi à vendredi à Keur Birane (Richard-Toll).





Les deux victimes circulaient à moto lorsqu’elles ont été prises pour cible par des individus non identifiés. Selon les premiers éléments de l’enquête, les agresseurs auraient tenté de s’emparer du véhicule à deux roues. L’un d’eux aurait frappé le conducteur avec un gourdin, entraînant une perte de contrôle de la moto.





Le conducteur est décédé sur le coup. Son passager, gravement blessé lors de la chute, a été évacué en urgence vers une structure sanitaire.





La Brigade territoriale de gendarmerie de Richard-Toll a procédé aux premières constatations et a ouvert une enquête pour identifier et interpeller les auteurs de cette attaque.





