Richard-Toll : Des universitaires restituent une étude sur l’eau et l’assainissement

19/10/2025

Une rencontre dédiée à la problématique de l’eau potable et de l’assainissement s’est tenue ce vendredi à Richard-Toll, en présence du maire Amadou Mame Diop, d’élus locaux et de représentants des services techniques déconcentrés, notamment de l’Agence régionale de développement (ARD) de Saint-Louis.





Organisé dans le cadre d’un partenariat avec Mon-3, ce forum de restitution a permis de présenter les résultats d’une étude scientifique menée conjointement par les universités de Barcelone, de Gironne et de Saint-Louis, sur la qualité de l’eau à Richard-Toll, ses sources de pollution et les défis de l’assainissement.



« Cette étude s’inscrit dans un programme de bonne gouvernance et de participation citoyenne. Elle a permis d’analyser les réalités hydriques de notre commune », a expliqué le Professeur Ciss, conseiller municipal à Richard-Toll.





Selon lui, la potabilité de l’eau a toujours été une préoccupation majeure. Des analyses ont donc été menées, en particulier par les laboratoires de l’Université Gaston Berger, pour objectiver les risques et renforcer la sensibilisation des populations.

Les autorités locales ont salué cette initiative qui marque un pas décisif vers une meilleure gouvernance environnementale, en attendant la remise du rapport final qui orientera les prochaines actions.





