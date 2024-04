Révolution agricole: Le blé, nouvel espoir pour l'autosuffisance alimentaire au Sénégal

08/04/2024 07:01

Dans le cadre d'une visite exploratoire dans les régions de Dakar, Pikine, Keur Massar et Diamniadio, le directeur régional du développement rural de la région de Dakar, Oumar Mbengue, a examiné de près les parcelles de production de blé, symbole d'une nouvelle ère dans l'agriculture sénégalaise. Accompagné par des responsables locaux et des agriculteurs, M. Mbengue a partagé ses observations et ses perspectives sur le développement de cette culture stratégique.



C’est au niveau du département de Keur Massar, plus précisément dans la commune de Malika plage, qu’il a mis en lumière l'importance du programme de développement du blé initié par le ministère de l'agriculture. « Ce programme, mis en place depuis l'année dernière, vise à introduire la culture du blé dans plusieurs régions du Sénégal », a-t-il expliqué. Grâce à des semences subventionnées par le ministère, les producteurs locaux ont pu expérimenter avec succès la culture du blé, comme en témoignent les parcelles florissantes observées lors de la visite.



« Nous avons démarré les semis à partir du mois de décembre avec une variété appelée Misra 1, provenant d'Égypte, et nous avons confirmé que cette variété s'adapte bien à la région de Dakar », a déclaré M. Mbengue. Il a souligné l'importance du microclimat favorable de Dakar, avec des températures variant entre 20 et 25 degrés, propices à la culture du blé. Les résultats observés, avec des parcelles de blé atteignant la maturité en seulement trois mois, attestent du potentiel prometteur de cette culture pour le pays.



Le Drdr de Dakar a également souligné l'impact économique potentiel de la culture du blé pour le Sénégal. « Le Sénégal importe actuellement plus de 800 000 tonnes de blé par an, représentant une lourde charge financière en termes de devises », a-t-il expliqué. Intégrer le blé dans les systèmes de production agricole permettrait de diversifier l'offre alimentaire et de réduire la dépendance aux importations, contribuant ainsi à renforcer la sécurité alimentaire du pays.



M. Oumar Sow Mbengue a exprimé sa détermination à étendre le programme de développement du blé à d'autres régions du pays, telles que Saint-Louis, Thiès et Kolda. Il a souligné l'importance d'accompagner les producteurs locaux et de bénéficier du soutien continu du ministère de l'agriculture pour garantir le succès de cette initiative à l'échelle nationale.



Leral