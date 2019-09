Retrouvailles WADE – MACKY : les Chefs de village satisfaits (vidéo)

L’association nationale des chefs de village du Sénégal se réjouit des retrouvailles entre les présidents Macky SALL et Abdoulaye WADE, organisées hier à l’inauguration de la mosquée Massalikoul Jinan, devant le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha MBACKÉ. Par la voix de Babacar BA, le chef de village de SANAR, le président national de cette organisation Mamadou FAYE félicite le chef de l’État pour son « humilité » et sa « discipline », en invitant toute la classe politique à s’inspirer de cette démarche. « C’est en adoptant cette attitude de dépassement que nous pouvons atteindre l’émergence », a dit M. BA. Les chefs de village ont également rendu un vibrant hommage à Serigne Mountakha pour son rôle de conciliateur des musulmans et de pont entre les confréries.