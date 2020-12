Retour de parquet pour les 43 "tortionnaires" de Kara

Les 43 personnes arrêtées lors du démantèlement des centres de redressement de Serigne Modou Kara ont fait, hier, l'objet d'un retour de Parquet. Selon des sources du journal Le Quotidien repris par Seneweb, ces derniers filent tout droit vers une instruction confirmant la gravité des faits qui leur sont reprochés.



À signaler que 18 personnes ont été découvertes aux Mamelles sous la garde de quatre "geôliers" dans des conditions insalubres, selon la gendarmerie. Par la suite, d'autres lieux où de tels actes sont pratiqués ont été découverts par les hommes en bleu.



À Guédiawaye, 213 personnes, parmi lesquelles 7 mineurs, auraient été séquestrées dans un immeuble R+1 et entassées dans huit chambres. Alors qu'à Malika et à la zone B, les pandores ont découvert, respectivement, 22 et 100 pensionnaires dont une fille âgée de 17 ans. Au total, la gendarmerie avait arrêté 43 personnes dont 6 à Ouakam, 13 à Guédiawaye, 20 à la zone B et 4 à Malika.